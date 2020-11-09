Katil zanlılarına nefes kesen operasyon

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Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin öldürüldüğü bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişi ile kaldıkları evin sahibi İHA destekli operasyonla yakalandı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, 4 Kasım günü saat 11.30 sıralarında Van'ın Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerinde bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada kasap dükkanı sahibi Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) hayatını kaybetti. Şüpheliler S.A., Ü.A. ve O.A. olay yerinden kaçtı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledi. 8 Kasım'da polis özel harekat, Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, jandarma takviye ekipleri ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı İHA'ların da katılımı ile hava destekli geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli ile kaldıkları evin sahibi O.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.