İstanbul'da 20 evi soydu! Katil hırsızda sıcak gelişme!

İHA

İstanbul’a bir kişi yaklaşık 3 ay içerisinde Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Başakşehir’de 10 kez, Küçükçekmece’de 2 kez, Beylikdüzü’nde 2 kez, Bakırköy, Bahçelievler ve Büyükçekmece’ce evden, işyerinden, otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştı.

Yaklaşık 500 bin lira vurgun yapan şüphelinin yapılan çalışmalar sonucunda 20 yaşındaki Ahmet A. olduğu tespit edildi. Yakalamak için çalışmalar sürdüğü esnada şahıs, geçtiğimiz Temmuz ayında Beşiktaş Kuruçeşme’de bir siteye girerek evden hırsızlık olayını gerçekleştirdi.

KULÜBEDEN ANAHTARI ÇALIP SİTEYİ SOYDU

İHA'da yer alan habere göre hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kuruçeşme’deki bir sitede gerçekleşene olayın görüntülerinde, zanlı güvenlik kulübesinden siteye giriş anahtarını çalıyor. Ardından demir kapıyı açan hırsız, siteye girerek içerisindeki binalara giriyor. Binalardan hırsızlık yapan zanlı daha sonra geldiği kapıdan çıkarak kaçıyor.

500 BİN LİRALIK SOYGUN YAPTI

Olayın ardından hakkında 20'nci kez şikayet yapılan zanlıyı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. İlçe genelinde onlarca güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen Beşiktaş polisi, şahsın Küçükçekmece’de olduğunu belirledi.

ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlanan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ahmet A.’yı geçtiğimiz pazar günü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOCUK ÖLDÜRMEKTEN ARANIYORDU

Emniyete götürülen Ahmet A.’nın yapılan sorgusunda, 5 farklı suçtan aranması ve kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Zanlının ayrıca “Çocuğu kasten öldürmek” suçundan da katil zanlısı olarak firarının olduğu öğrenildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ahmet A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.