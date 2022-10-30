Katil boksör cezaevinde yaşamına son verdi

Zeynep Şenpınar (24) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezası onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde yaşamına son verdi.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Muğla'da, 24 Mayıs 2021'de kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürmek suçundan tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na (27) verilen müebbet hapis cezası, 22 Ekim'de Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından cezası onanmıştı.

Adana'da F tipi cezaevinde bulunan sanık, kaldığı tek odalı yerde karyolaya çarşafla kendini asarak intihar etti. Olaydan sonra 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cansız bedenini, sabah 08.30'da sayım yapan gardiyanlar buldu.

Konayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.