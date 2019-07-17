43 yaşındaki aktris, Radio Times’a yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Winslet, “Köklerim sosyalist ve işçi sınıfı bir aileye dayanıyor. Bizde hiç para olmadı ama her zaman kendimi çok şanslı hissederdim çünkü çok sevgi dolu, mükemmel bir ailem vardı” dedi.