Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

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İngiliz aktris Kate Winslet, Hırvatistan'da 'Lee' adlı tarihi drama filminin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü oyuncu, ayağının kayması sonucu yere düştü.

HASTANEDE TUTULUYOR

The Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada, 46 yaşındaki oyuncunun, durumunun iyi olduğu ama tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. Kate Winslet'ın, bu hafta çekimlere kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

SAVAŞ MUHABİRİNİ CANLANDIRIYOR

Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre ödüllerinin sahibi olan oyuncu, filmde İkinci Dünya Savaşı sırasında Vogue için savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı 'Lee Miller'ı canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Ellen Kuras'ın oturduğu filmin başrollerinde Winslet'ın yanı sıra; Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough ve Josh O'Connor gibi ünlü isimler yer alıyor.