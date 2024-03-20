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Ocak ayında karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton hakkındaki komplo teorileri bitmek bilmiyor. Dün ortaya çıkan market çıkışı görüntüsünden sonra, Prens William'ın yanındaki kişinin gerçekten Prenses Kate olmadığı yönündeki tartışmalar dinmek bilmedi.

Uzaktan çekilen görüntüyü netleştirerek, William'ın yanındakinin başka bir kadın olduğu yorumunu yapanların sayısı bir hayli fazlaydı. Çift arasındaki boy farkına ve kadının elmacık kemiklerinin fazla çıkık olmasına işaret ederek 'sahte prenses' diyenler de vardı. REKLAM

Prens William'ın yanındakinin Galler Prensesi Kate olmadığı, ona çok benzeyen Heidi Agan olduğu da iddia edildi. Sosyal medya hesabı konuyla ilgili yorumların hedefinde olunca Heidi Agan sessizliğini bozdu.

Heidi Agan, Middleton'a benzediği için etkinlik başına yaklaşık 650 sterlin kazanıyor Videonun çekildiği sırada nerede olduğuna dair tanık bile gösteren Heidi Agan, toplumu spekülasyon yaratmayı bırakmaya davet etti.

Mirror Gazetesi'ne konuşan iki çocuk annesi Agan, "O görüntülerde ve fotoğraflarda Kate ve William'ın olup olmadığına dair bazı spekülasyonlar vardı. Aslında, insanlar benim olduğumu düşündüğü için sosyal medya sayfam çılgına döndü, ama o kişinin ben olmadığımı biliyorum. O videodakilerin Kate Middleton ve William olduğuna yüzde 100 inanıyorum" dedi.

Kate Middleton hakkında, "O yaşıyor ve bundan emin olabiliriz" diyen Agan, "Artık her şey çok ileri gitti. Her şey Kate'in nerede olduğuna dair bir şaka olarak başladı ama şimdi gerçekten bir dramaya dönüştü, bu yüzden durması gerekiyor" diye konuştu.

12 yıldır Kate Middleton'ı taklit eden fotoğraflarıyla tanınan Agan, Kate ve William çifti market alışverişindeyken kendisinin bir dans ve müzikal tiyatro grubunda öğretmenlik yaptığını açıkladı.