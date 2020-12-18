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Katalizör ne demektir?

Katalizör ne demek, katalizör tanımı ve anlamı nedir, katalizör nedir TDK, katalizör örnek anlatımı nasıldır, katalizör türleri nelerdir, katalizör kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz

18.12.2020 - 05:17 | Güncelleme: ABONE OL
Katalizör ne demektir?

Katalizör Tanımı:

Bir katalizör, bir kimyasal reaksiyonu hızlandıran ancak reaksiyon tarafından tüketilmeyen bir maddedir; dolayısıyla, hızlandırmak veya katalize etmek için kullanıldığı reaksiyonun sonunda kimyasal olarak değişmeden bir katalizöar geri kazanılabilir.

Katalizörler, insan toplumunu harekete geçiren kimyasal reaksiyonların asılsız kahramanlarıdır. Bir katalizör, kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir malzemedir. Bir katalizörden yardım eli ile etkileşimi yıllar sürebilen moleküller şimdi birkaç saniye içinde yapabilir.

Fabrikalar, plastikten ilaca kadar her şeyi yapmak için katalizörlere güveniyor. Katalizörler, petrol ve kömürün sıvı yakıt olarak işlenmesine yardımcı olur. Temiz enerji teknolojilerinde kilit oyunculardır. Vücuttaki doğal katalizörler, enzimler olarak bilinir, sindirimde ve hatta daha önemli rol oynarlar.

Katalizör Nedir TDK:

Katalizör TDK anlamı da kimyasal reaksiyonun başka türlü mümkün olandan daha hızlı veya farklı koşullar altında (düşük sıcaklıkta olduğu gibi) devam etmesini sağlayan bir madde olarak tanımlanır

Katalizör Örnek Anlatımı:

Kimyasal ya da madde başlatılması veya hızlandırmak için, ilave ya da başka bir madde tatbik oranı a kimyasal reaksiyon olarak değerlendiren katalizör, bu işlemde tüketilmez ve etkinliğini kaybetmeden önce birçok kez kullanılabilir. Örneğin nikel, bitkisel yağların katılaşmasında (hidrojenasyonda) kullanılır; Benzer şekilde bitkilerde klorofilin varlığı, karbondioksit ve suyu şekere dönüştüren fotosentezi mümkün kılar. Bir katalizör inhibitörün zıttıdır.

Katalizör Türleri:

Kataliz için kullanılan iki ana katalizör tipi vardır; heterojen veya homojen. Heterojen bir katalizör, reaktanlarla aynı fazda olmayan moleküllere sahiptir, homojen bir katalizörün molekülleri reaktanlarla aynı fazdadır.

Tipik olarak, heterojen bir katalizör katıdır, oysa reaktanlar gaz halinde veya sıvıdır. Reaktanlar, heterojen bir katalizörün yüzeyindeki aktif bölgelerde adsorbe edilir ve bir etkileşim oluşur. Bu etkileşim, moleküllerin daha reaktif hale gelmesine neden olur.

Bir elektrokatalizör, yakıt hücresinin özelliklerini ve çalışmasını geliştirmek için özel olarak yakıt hücresi mühendisliğinde kullanılan heterojen bir katalizördür.

Homojen katalizörler, tepken, tipik olarak gaz veya sıvı ile aynı fazdadır. Heterojen katalizörün prensipleri genellikle bu tip katalizörlere uygulanır.

Organokataliz, homojen bir katalizör kullanılarak gerçekleştirilebilen bir kataliz şeklidir. Organokataliz, küçük organik moleküller olan organik katalizörlerin çalışmasıdır.

Katalizör Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Bu katalizör örnekleri, hem kimyadaki hem de yaşamdaki bir eylemin veya bir kişinin değişim için katalizör olabileceğini göstermektedir.
  • Fermantasyon ile katalizör aracılığıyla çözünür ferment bir olay olabilir.
  • Diğerlerine göre katalizör özelliklerini ayırt etmek daha kolaydır.

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