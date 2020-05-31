İHA

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde 2 kişi koronavirüs şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı. Ramazan Bayramında B.U. (75) ve eşi D.U. (83),çocuklarıyla birlikte köylerine geldi.

Bayramın ardından çocuğu, gelini ve torunu İstanbul’a dönen ailenin gelini Ş.U, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eşinin testi pozitif çıkan B.U’nun oğlu babasının da ateşinin yüksek olması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine baba B.U, sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan B.U’nun ardından eşi D.U’da Kastamonu Devlet Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olayın ardından Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşköprü’nün Karşı köyü 14 gün süre ile karantinaya alındı. İHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.