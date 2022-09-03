Kastamonu Belediyesi'nden uyarı: "Evlerden çıkmayın"

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Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.

Kastamonu’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. İl merkezinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler ise göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti. Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

POLİS EKİPLERİ UYARIDA BULUNDU

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı. Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Kastamonu Belediyesi, etkili olan sağanak yağış sebebiyle vatandaşları, acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.

Kastamonu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşlar acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyarıldı. Yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz aşırı yağışlardan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.