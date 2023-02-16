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Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında personel yatakhanesi yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir yol şantiyesinde çıkan yangında personel yatakhanesi olarak kullanılan konteyner kullanılamaz hale geldi

Giriş: 16.02.2023 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında personel yatakhanesi yandı
Şantiyedeki yangında personel yatakhanesi yandı
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AA

Alınan bilgiye göre, ilçede yol yapımında bulunan bir şirketin Hardi Köprüsü mevkisindeki şantiyesindeki elektriklerin gidip gelmesi üzerine bekçi Ayhan Yılmaz, çevreyi dolaşmak için dışarı çıktı. O sırada elektrik panosundan alevlerin yükseldiğini gören Yılmaz durumu Çatalzeytin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında personellerin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Yol yapımında görevli personelin deprem bölgesine yardıma gittiği için yatakhanenin boş olduğu öğrenildi.

Bekçi Ayhan Yılmaz, AA muhabirine "Elektrikle kontrol ederken yangın çıktığını gördüm. Rüzgarın şiddetiyle hızla büyüdü. İtfaiyeye haber verdim. Geldiler ve kontrol altına aldılar." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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