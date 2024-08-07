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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kız öldü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

        Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 01:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:40
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        Otomobilin çarptığı genç kız öldü
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

        Kastamonu-İnebolu karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Kebapçıoğlu'na (20), F.A. idaresindeki otomobil çarptı. AA'nın haberine göre; Yasemin Kebapçıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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