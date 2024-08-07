Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Kastamonu-İnebolu karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Kebapçıoğlu'na (20), F.A. idaresindeki otomobil çarptı. AA'nın haberine göre; Yasemin Kebapçıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.