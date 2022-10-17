Kastamonu'da otomobil devrildi, sürücü öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar Keskin idaresindeki otomobil, Kale Yakası mevkisinde devrildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.