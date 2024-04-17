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        Haberler Gündem Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Kaçak silah operasyonunda 28 gözaltı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:20
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        Kaçak silah operasyonunda 28 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 44 adrese 225 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

        Kent merkezinde 38, Taşköprü ilçesinde 2, Ağlı, İnebolu, Araç ve Daday ilçelerinde birer adreste yapılan aramada, 11 ruhsatsız tabanca, 478 çeşitli ebatlarda fişek, 28 sentetik ecza, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ile 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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