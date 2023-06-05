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Kastamonu'da sağanak, dere sularını yükseltti; ev ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu'nun iki ilçesi Bozkurt ve İnebolu'da gece boyu kuvvetli yağış etkili oldu. Dere sularını taşıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi

Giriş: 05.06.2023 - 07:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da dere suları yükseldi, su baskınları meydana geldi
DHA

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı.

2021 YILINDA SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre, İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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