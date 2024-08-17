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        Haberler Dünya Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu | Dış Haberler

        Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu

        İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusunun ise Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü. İsrail ordusu ayrıca binbaşı rütbesinde bir askerinin öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 20:29 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:35
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        Hamas'tan İsrail askerlerine saldırı
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan fakülte çevresinde İsrail askerlerinin bulunduğu iki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırının ardından çıkan silahlı çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, çatışmaların ardından ölü ve yaralıları almak için alana İsrail helikopterinin iniş yaptığı kaydedildi.

        İsrail makamlarından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        İSRAİLLİ BİNBAŞI ÖLDÜRÜLDÜ

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 8119 No'lu taburdaki idari destek bölüğü komutanı olan 34 yaşındaki Binbaşı Yotam Yitzahak'ın Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çıkan bir çatışmada öldüğü belirtildi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 691 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

        İSRAİL SALDIRISINDA 3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Deyr el-Belah kentinin güneyindeki El-Hakar bölgesinde bir evi vurdu.

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        Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, bombardıman sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralıların olduğunu aktardı.

        Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yarısından fazlası kadın ve çocuk 40 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail ordusu ile başta Kassam Tugayları olmak üzere Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmalar sürüyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 74 Filistinli öldü, 92 bin 537 Filistinli yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Filistin
        #israil
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