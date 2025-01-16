KAŞ BEYAZLAMASI NEDEN OLUR?

Kaş beyazlaması; yaşa bağlı etkenler, vitamin eksiklikleri, kaygı, tıbbi koşullar ve genetik etkenler nedeniyle kişilerde oluşmaya başlamaktadır. Her ne kadar saçların beyazlaması kadar sıklıkla karşılaşılan bir durum olmasa da benzer nedenlerden kaynaklı olarak kaş beyazlaması ortaya çıkabilmektedir. Temel neden ise melanin pigmentinin, yani kıllara renk veren pigmentin, vücut tarafından yaşa bağlı olarak daha az üretilmeye başlanmasıdır.

Kaş beyazlamasının oluşmasında birden fazla faktör vardır. Kimi zaman tüm faktörler aynı anda etkin olurken kimi zaman yalnızca biri bu duruma yol açabilmektedir. Dolayısıyla her birini ele alarak değerlendirmek daha uygun olmaktadır.

Başlıca kaş beyazlamasındaki etkenler şunlardır: