İHA

Türkiye'de neredeyse her gün görülen ve trafiği hiçe sayan manzaralara iki olay daha eklendi. İstanbul Sarıyer'de, tek teker giderek hız yapan iki motosikletli birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletin biri savrularak yere düşerken, kaza anı kask kamerasınca saniye saniye yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Sarıyer'de hız yapıp makas atan, tek teker üzerinde giderken tehlikeli hareketlerde bulunan iki motosikletliden biri diğerine çarparak kaza yaptı. Çarpışma sonrası motosikletiyle savrulan sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpışma anları her iki motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, her iki motosikletin makas atarak tehlikeli bir şekilde ilerlemesi, öndekinin tek teker üzerinde gitmesi, çarpışma anı ve motosikleti savrulan sürücünün ayağa kalkması yer alıyor.

TRAFİĞİN ORTASINDA AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Akıllara durgunluk veren bir diğer olay da İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Kasksız bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti iple bağlayarak onlarca aracın arasında iple çekti. Her iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, Esenyurt Haramidere yolu E-5 istikametinde ilerleyen motosikletli bir kişi, motosikletinin yakıtı bitince bir tanıdığını arayarak yardım istedi. Motosikletlinin yanına gelen başka bir motosikletli ise yakıt alıp gelmek yerine çareyi motosikleti iple çekerek akaryakıt istasyonuna götürmekte buldu. Kasksız motosikletliler, akan trafikte birbirine bağlı bir şekilde uzun süre ilerleyerek kazaya davetiye çıkarttı. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.