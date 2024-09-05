Kasklı hırsız tanıdık çıktı: 1 kilo altın çaldı
İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişi, akrabasının evinin anahtarını kopyalayıp, evden 1 kilo 100 gram altın ve 950 dolar çaldı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin tanınmamak için kask taktığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Zeytinburnu'nda bir kişi, kopyaladığı anahtarla akrabasının evini soydu.
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Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddialara göre 26 yaşındaki yabancı uyruklu M.N.A. geçtiğimiz haftalarda akrabasının evine misafirliğe giderek evin yedek anahtarını çaldı.
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M.N.A. çaldığı anahtarı kopyalayıp asıl anahtarı eve bıraktı.
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Daha sonra gözlem yapan şüpheli akrabalarının misafirliğe gittiği gün tanınmamak için kafasına kask takıp eve girdi.
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M.N.A. girdiği evden 1 kilo 100 gram altın ile 950 dolar para çalıp kaçtı.
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Eve döndüklerinde eşyalarının olmadığını fark eden aile durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
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Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.
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Şüpheli M.N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.