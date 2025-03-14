Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.821,50 %0,88
        DOLAR 36,6730 %0,17
        EURO 39,9866 %0,53
        GRAM ALTIN 3.535,18 %0,48
        FAİZ 37,10 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 40,00 %0,28
        BITCOIN 83.020,00 %3,36
        GBP/TRY 47,4308 %-0,16
        EUR/USD 1,0892 %0,37
        BRENT 70,51 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 5.780,02 %0,48
        Haberler Ekonomi Otomobil Kask kullanımını teşvik için akaryakıtta indirim - Otomobil Haberleri

        Kaskıyla gelen motosikletliye akaryakıt alımında yüzde 5 indirim

        T.C. İçişleri Bakanlığı'nın Motobike 2025 İstanbul fuarında duyurduğu motosiklet kazalarını önlemeye yönelik başlattığı "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına, Aytemiz ve Opet de kask kullanımını teşvik etmek amacıyla motosiklet sürücülerine akaryakıt alışverişlerinde anında yüzde 5 indirim vererek destek olacağını duyurdu

        Giriş: 14.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kask kullanımını teşvik için indirim
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da 12-15 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike İstanbul 2025 Fuarı, motosiklet tutkunlarını bir araya getirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama fuara damgasını vurdu. Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak ve kask kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya duyurdu: Kaskıyla akaryakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine indirim yapılacak.

        Fuarın açılışında konuşan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın “Bir Kural, 1 Ömür” sloganıyla başlattığı motosiklet kazalarını önlemeye yönelik eylem planını tanıttı. Bu kapsamda, kask kullanımını özendirmek için akaryakıt firmalarıyla iş birliği yapıldığını belirten Yerlikaya, “Kask takarak benzin istasyonlarına gelen motosiklet sürücülerimiz, akaryakıt alımlarında özel indirimlerden faydalanacak. PETDER üyesi firmalar bu kampanyaya destek verecek ve kasklı sürücülere özel fiyat avantajları sunacak” dedi. Bakan, bu uygulamanın yıl boyunca genişletilerek devam etmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        AYTEMİZ VE OPET YÜZDE 5 İNDİRİM AÇIKLADI

        Yerlikaya’nın açıklamasının ardından akaryakıt sektöründen olumlu tepkiler geldi. Aytemiz, kampanyaya katılan ilk firmalardan biri olduğunu duyurarak, kask kullanan motosiklet sürücülerine Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden yapacakları akaryakıt alışverişlerinde %5 indirim sunacağını açıkladı. Benzer şekilde Opet de kaskıyla yakıt alan motosiklet sürücülerine %5 indirim sağlayacağını bildirdi. Bu adımlarla hem güvenli sürüş bilincinin artırılması hem de kurallara uyan sürücülerin ödüllendirilmesi hedefleniyor.

        KASK KULLANIMI VE GÜVENLİK VURGUSU

        Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Trafikte motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte kazalar da maalesef yükseliyor. Kask, bir kuraldan öte bir ömür meselesi. Bu kampanya ile sürücülerimizi kask takmaya teşvik ederken, aynı zamanda trafikteki güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz,” diye konuştu.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ MEMNUN

        Fuarda bulunan motosiklet tutkunları, Bakan’ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Bir motosiklet sürücüsü, “Hem cebimize katkı sağlayacak hem de güvenliğimizi artıracak bir uygulama. Kask zaten vazgeçilmezimiz, şimdi daha da motive olduk” derken, bir diğeri ise “Akaryakıt indirimi güzel bir teşvik. Umarım daha fazla firma bu kampanyaya katılır” yorumunda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        Trump Grönland söylemini yineledi
        Trump Grönland söylemini yineledi
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        Habertürk Anasayfa