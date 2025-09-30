Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete kayyum atandı | Son dakika haberleri

        Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete kayyum atandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Can Holding' soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı aralarında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:10
        Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilerek, daha önce el koyma tedbiri uygulanarak kayyım ataması yapılan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair kuvvetli şüphe oluştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

        18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

        Soruşturma kapsamında, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. şirketlerine; ayrıca Can Holding ile bağlantılı olarak, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ve Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. isimli şirketlere kayyum atandı.

        Soruşturma kapsamında kayyım atanan şirketler arasında, Turgay Ciner'e ait olan Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin de olduğu görüldü.

        Yazı Boyutu
