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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Sivasspor karşısında! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Sivasspor karşısında!

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:43
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        Kasımpaşa, Sivasspor karşısında!
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor.

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