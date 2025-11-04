Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı kaç kilometre? Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Haliç’in kıyısında konumlanan Kasımpaşa, hem tarihi dokusuyla hem de merkezi konumuyla İstanbul’un en canlı semtlerinden biridir. Ancak bu merkezi konum, şehir dışına ya da farklı noktalara yolculuk edecekler için ulaşım planlamasında dikkat gerektiriyor. Özellikle İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyenler için mesafe ve süre önemli bir merak unsuru oluşturuyor. Şehrin kuzeyinde, Arnavutköy bölgesinde yer alan dev havalimanına Kasımpaşa’dan ulaşım için birden fazla alternatif bulunuyor. Araçla, metroyla veya HAVAİST otobüsleriyle gidilebilen bu rota, trafiğe göre farklı sürelerde tamamlanıyor. Peki, Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı ne kadar sürede gidilir?

KASIMPAŞA - İSTANBUL HAVALİMANI KAÇ KİLOMETRE?

Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı arası yaklaşık 34 ila 38 kilometre arasında değişiyor. Mesafe, hangi güzergahın tercih edildiğine göre farklılık gösterebilir. En sık kullanılan rota, Kasımpaşa’dan Haliç Tüneli üzerinden D-100 Karayolu’na bağlanarak, oradan da Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) üzerinden İstanbul Havalimanı’na ulaşmaktır. Bu güzergah üzerinden yapılan yolculukta ortalama mesafe 36 kilometre civarındadır. Alternatif olarak TEM Otoyolu (O-2) veya Kağıthane - Hasdal yönü üzerinden de havalimanına ulaşmak mümkündür.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılmasıyla birlikte, Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı kaç km sorusuna verilen yanıt eskisine göre daha kısa bir sürüş süresiyle destekleniyor. Çünkü bu yeni otoyol, şehir içi trafiğe girmeden doğrudan havalimanına bağlantı sağlıyor. KASIMPAŞA - İSTANBUL HAVALİMANI MESAFE NE KADAR SÜRER? Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı mesafe ne kadar sorusunun yanıtı, günün saatine göre değişkenlik gösteriyor. Ortalama bir hafta içi sabahında, yoğun trafik olmayan saatlerde araçla yolculuk yaklaşık 30 ila 35 dakika sürer. Ancak sabah işe gidiş veya akşam dönüş saatlerinde bu süre 50 dakikayı bulabilir. Havalimanına giderken trafiğin yoğunluğunu azaltmak için kullanıcılar genellikle Kağıthane Tüneli veya Hasdal yönünü tercih ediyor. Bu rotalar hem kısa hem de nispeten daha akıcı olduğu için tercih edilen seçenekler arasında. Ayrıca toplu taşımayı kullanmak isteyenler için HAVAİST servisleri oldukça pratik bir alternatif sunuyor. HAVAİST’in Taksim, Beşiktaş veya Zincirlikuyu duraklarından binecek yolcular, kısa bir aktarma ile Kasımpaşa’dan kolaylıkla bu noktalara ulaşabiliyor.

KASIMPAŞA - İSTANBUL HAVALİMANI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, ulaşım türüne göre değişiyor. Kendi aracıyla gidenler için ortalama süre 30 ila 40 dakika arasıdır. Taksiyle ulaşım da benzer sürelerde gerçekleşir, ancak trafik yoğunluğu durumuna göre 1 saate kadar çıkabilir. Toplu taşıma tercih edenler için ise süre biraz daha uzundur. Kasımpaşa’dan önce metro veya otobüsle Mecidiyeköy, Zincirlikuyu veya Taksim’e geçiş yapılması gerekir. Ardından bu bölgelerden kalkan HAVAİST otobüsleriyle yaklaşık 45-60 dakikada İstanbul Havalimanı’na ulaşmak mümkündür. Bu seçenek, trafiğe göre değişse de ekonomik yönüyle dikkat çeker. Bazı yolcular, trafiği aşmak için sabahın erken saatlerinde ya da gece yarısına yakın yola çıkmayı tercih ediyor. Özellikle sabah erken uçuşu olanlar için bu saatlerde trafiğin rahat olması büyük avantaj sağlıyor. KASIMPAŞA’DAN İSTANBUL HAVALİMANI’NA EN HIZLI NASIL GİDİLİR? Kasımpaşa’dan İstanbul Havalimanı’na gitmenin en hızlı yolu, özel araçla ya da taksiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanmaktır. Haliç Tüneli’nden çıkıp Kağıthane yönüne dönülerek Hasdal kavşağından otoyola bağlanıldığında, havalimanına doğrudan bağlantı sağlanır. Bu güzergah, özellikle sabah 06.00 - 08.00 ve akşam 21.00 sonrası saatlerde oldukça akıcıdır.

Toplu taşıma kullanmak isteyenler için en hızlı seçenek, M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu ile Kağıthane durağına geçip buradan İstanbul Havalimanı metrosuna (M11 hattı) aktarma yapmaktır. Bu şekilde Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı kaç kilometre sorusu yerini pratik bir ulaşım çözümüne bırakıyor. M11 metro hattı ile Kağıthane’den havalimanına yaklaşık 25 dakikada ulaşmak mümkündür. Kasımpaşa’nın merkezi konumu sayesinde ulaşım seçenekleri oldukça geniştir. Havalimanına ulaşım hem karayolu hem de raylı sistemle hızlı şekilde sağlanabiliyor. Özellikle yeni metro hattının devreye girmesiyle, Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı arası ulaşım süresi önemli ölçüde kısalmıştır. Kısacası, Kasımpaşa - İstanbul Havalimanı arası mesafe ortalama 35 kilometre olup, trafik durumuna göre 30 ila 50 dakika arasında tamamlanabiliyor. Günü ve saati doğru planlayarak bu güzergah üzerinde rahat bir yolculuk yapmak mümkün.

