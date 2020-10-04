Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.