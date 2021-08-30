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Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray yeni transferi Morutan'ın yıldızlaştığı ilk yarıda 2-0'ı bulsa da Kasımpaşa devre bitmeden 2-1'i, ikinci yarıda da 2-2'lik eşitliği bularak evinde geçit vermedi. Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

30.08.2021 - 10:33 | Güncelleme: FUTBOL

  • İBRAHİM YILDIZ: Süper Lig’in üçüncü haftasını da puanla kapatan Kasımpaşa’da değişim meyvelerini vermeye başladı. Galatasaray’dan bir puan alan, hatta galibiyeti kaçıran Lacivert-Beyazlılar takım olarak istekli ve güçlü bir oyun sergiledi. 

  • Teknik direktör Cihat Aslan, dersini iyi çalışmış. Ekibiyle rakipleri Galatasaray’ı doğru analiz etmişler. Savunmadan çıkışla oyun kurmalarını öngörerek, taktiklerini bu yönde geliştirmişlerdi. Kenarları özellikle Yusuf’un bulunduğu hattı verimli kullandılar. Yusuf, hızı ve kontrollü oyunu ile takımın itici gücü. İki golde de büyük payı vardı. Bir de kaçırdığı pozisyonu göz önüne aldığımızda görevini başarıyla yaptı.

  • Galatasaray gibi güçlü, kadro derinliği olan bir takım karşısında 2-0 dan maçı çevirmek, hatta galibiyeti kaçırmak öyle kolay bir iş değil. Bu nedenle Lacivert-Beyazlıları kutlamak gerekir. Bu oyun anlayışı ile ligin en istikrarlı ve tehlikeli takımı olacaklarını söyleyebiliriz. 

  • AHMET ÇAKAR: Kasımpaşa ilk yarının sonunda 2-1'i bulup umutlandı, ikinci yarıda da son derece ezik oynayan Galatasaray, Taylan'ın rakibine ikram ettiği topla da golü yiyiverdi. Kerem, Türkiye'nin en iyi yerlilerinden hiç lafım yok. Yeni alınan Rumenler de büyük yıldız olmasalar bile yetenekli oyuncular. Ama ne Berkan ne Taylan bu takımın direkt oyuncuları olamazlar. Fizikleri iyi olduğu sürece sahada dururlar ama biraz düşüş olduğunda sırıtıveriyorlar.

  • Fırat Aydınus, zaman zaman iyi şeyler yaptı ama oyun başında Kasımpaşalı oyuncunun kaval kemiğine vurulmuş bir taban var. Cezasız kaldı... Ayrıca bence Luyindama'nın Yusuf'a yaptığı hareket penaltı. Burada da maalesef VAR daveti olmadı.

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