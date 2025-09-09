Kasımpaşa Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı!
Kasımpaşa, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden FC Lausanne-Sport forması giyen Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa bir dönem ülkemizde Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor formaları giyen Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Sol ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyen Diabate kariyerinde çıktığı 264 maçta 37 gol kaydederken 34 asist yaptı.
Malili futbolcu son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden FC Lausanne-Sport forması giyiyordu.