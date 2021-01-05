AHMET ÇAKAR
Thiam'ın attığı goller aslında ilk yarıda işi bitirdi. Valencia döndü, toparlayacak. Kovid'li olan bazı oyuncular dönecek ki Caner, Serdar bunlardan bazıları. Fenerbahçe daha iyi olacak. Ama en önemli özellik takımın üçüncü santrforunun iki gol atıp, diri bir görüntü sergilemesi. Mert Hakan da öyle. Çok koşuyor, istekli ve formanın kalıcı olmasını istiyor. Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınavı var: Alanyaspor... Kestiremiyoruz, dün gece olan maçta Alanya maçında bir ölçü olamaz.
Hakemleri anlamak mümkün değil. Bazı maçlarda VAR hakemi bir korner atışında ufacık bir itmede hakemi penaltı için kenara çağırıyor. Dün gece ilk yarıda Sinan'a yapılan açık bir penaltı var. Hakem görmeyebilir ama VAR daveti yok. Yine ikinci yarı Kasımpaşalı bir oyuncu topa vururken arkadan net bir şekilde itiliyor yine VAR'dan her hangi bir davet yok. Bunları anlamak mümkün değil.
GÜRCAN BİLGİÇ
Çivisi "sallanan" ligin artık tek ana sözü var; kazanmak... Puanlar birbirine bu kadar yakınken, hakemlerin kararları sonuçları bu kadar etkileyip-değiştirirken, Fenerbahçe adına da tek hüküm kaldı geriye; üç puan… Sakatlarını düzeltemeden, pozitif vakaları da sicile ekleyen Erol Bulut için sahaya çıkaracağı kadronun yapacağı ilk iş "mücadele etmek" olacaktı.
Kasımpaşa'nın kırılgan yapısına rağmen tempoyu çok zorlamadan, hatta topu rakibe vermeyi de tercih ederek, erken yakaladıkları üstünlük sayısının avantajından yararlandılar. Top kendilerindeyken, Tisserand'ı sağa, Sadık'ı sola, Gustavo'yu da defansın merkezine alarak üçlü oynadılar. Kasımpaşa atağa geçmek istediğinde Nazım'ı geriye getirerek dörtlü düzeni denediler. Hem Novak, hem Caner eksiklerde olunca, Sadık'ın da merkezdeki "sarsaklığı" düşünülünce oyunu riske etmek yerine, en garanti formülle hesapları yapmışlardı.
Pelkas asist yaptı, Thiam iki gol attı. Valencia'nın nasıl önemli bir oyuncu olduğunu, yokluğunda görmüştük; gelişiyle de tekrar anladık. Kulübeden gelenler ile birlikte, rekabet için ısınan, fırsat maçını bekleyen seçenekleri de denedi Erol Bulut. Bir şut dışında pozisyon vermediler, dirençli defans yaptılar. Ne hakemlik, ne de VAR'lık temiz iş bitirdiler.
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