Sahadaki ikili mücadele yorumlarındaki standart sapma veya penaltı olabilecek en az bir pozisyonda hakemlerin bulutlara bakması, bu maçta da devam eden MHK problemleriydi. Başta da belirttiğimiz gibi, "Fenerbahçe böyle mi oynar?" sorusuna cevap aramayın. "Bu takımda ne işleri var?" diyeceğiniz oyuncular da vardı elbette. Ama "Tabela konuşur" dönemindeyiz. Tribünlere keyif almak için gelen seyircilerin olmadığı maçları izliyoruz. O yüzden "Daha iyisini aramak", en azından bugünlerde Fenerbahçe için ilk hedef değil. Ben de sorgulamam.