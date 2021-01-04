Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçen sarı-lacivertlilerin 26 puanı bulunuyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan, Carius, Anıl, Yusuf, Hodzic

YEDEKLER: Erdem, Ertuğrul, Ahmet, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan, Berat, Yasin, Hasan Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

YEDEKLER: Harun, Sosa, Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp, Gökhan Gönül

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, takımdaki yerlerini alamayacak.

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara da, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak. Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu sahada olamayacak.

FENERBAHÇE'DE EN AZ 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına en az 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak.

Söz konusu isimlerin yanı sıra, hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Caner Erkin, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteremeyecek. Ozan Tufan ise Kasımpaşa karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.