Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.