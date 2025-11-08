Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Juan'ın attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 22'ye çıkarırken, Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Beyazlılar, Alanyaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, Kocaelispor'u ağırlayacak.