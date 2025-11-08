Habertürk
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU

        Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Juan'ın attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise haftayı 10 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 21:55 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:00
        Göztepe 2. yarıda açıldı!
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Göztepe oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan attı.

        Bu sonucun ardından Göztepe puanını 22'ye çıkarırken, Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Beyazlılar, Alanyaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, Kocaelispor'u ağırlayacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa