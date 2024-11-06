Milyonlarca öğrenci ara tatil yapmak için geri sayıma başladı. 9 Eylül'de okula başlayan öğrenciler dinlenmek ve tatilin tadını çıkarmak için bekliyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 takvim yılını paylaşınca Kasım ara tatili, 1. ve 2. dönem tarihi gibi tüm merak edilenler netleşti. İşte, detaylar...