Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kasım ara tatili ne zaman başlıyor bitiyor, 1. dönem ne zaman bitiyor? İlk dönem ve tatil tarihleri

        MEB 2024-2025 takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ilk dönem ne zaman bitiyor?

        9 Eylül'de başlayan eğitim yılı devam ederken, milyonlarca öğrenci ilk ara tatil için geri sayım yapmaya başladı. Öğrenciler bu sene ikisi ara, biri yarıyıl tatili olmak üzere toplamda üç tatil yapacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca öğrenci ara tatil yapmak için geri sayıma başladı. 9 Eylül'de okula başlayan öğrenciler dinlenmek ve tatilin tadını çıkarmak için bekliyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 takvim yılını paylaşınca Kasım ara tatili, 1. ve 2. dönem tarihi gibi tüm merak edilenler netleşti. İşte, detaylar...

        • 2

          2024-2025 EĞİTİM YILINDA 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

          Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.

          2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        • 3

          KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;

          -Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,

          -Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

          - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek. 20 Haziran 2025 Cuma ikinci dönem bitecek ve yaz tatili başlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Habertürk Anasayfa