Kişilerin; günlük hayatlarında, spor yaparken veya bir iş ile uğraşırken çok sıklıkla başına gelen en önemli ve yaygın sakatlık semptomlarından biri diz kasılmasıdır.

Dizde bulunan eklemlerde ne kadar hareket alanı varsa sakatlanma riski oranı daha fazla olmaktadır. Kasılan diz eklemi oluşan farklı bir rahatsızlığında habercisi olabilmektedir.

Diz kasılmasını meydana getiren problemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Ön çapraz bağlarda sakatlanma durumu; genelde bu sakatlanma durumu sporcular da daha yoğun bir şekilde gözükmektedir. Derin diz ağrıları, diz kasılması, şişme ve sabit duramama durumları sakatlamanın işareti olabilmektedir. Ön çapraz bağları diz ekleminin derin tarafında bulunmaktadır ve aniden zıplayıp, dönerek yapılan bir hareket sonucu bu sakatlanma meydana gelmektedir.

genelde bu sakatlanma durumu sporcular da daha yoğun bir şekilde gözükmektedir. Derin diz ağrıları, diz kasılması, şişme ve sabit duramama durumları sakatlamanın işareti olabilmektedir. Ön çapraz bağları diz ekleminin derin tarafında bulunmaktadır ve aniden zıplayıp, dönerek yapılan bir hareket sonucu bu sakatlanma meydana gelmektedir. Diz kasılmaları ve sakatlanmalar; spor aktivitelerine başlamadan önce ısınılmaması sonucu aşırı zorlamadan dolayı oluşan sakatlık durumlarıdır. Bu sakatlıklar; kemikleri kemiklere bağlayan kaslarda, tendonlarda, eklemin içinde suyu bulunduran kesecikleri ve diz kemiklerinde meydana gelmektedir.

spor aktivitelerine başlamadan önce ısınılmaması sonucu aşırı zorlamadan dolayı oluşan sakatlık durumlarıdır. Bu sakatlıklar; kemikleri kemiklere bağlayan kaslarda, tendonlarda, eklemin içinde suyu bulunduran kesecikleri ve diz kemiklerinde meydana gelmektedir. Orta çapraz bağlar ve yan çapraz bağ sakatlanmaları; esneme yaparken ya da eğilirken dizin iç kısmında ağrı hissediliyorsa bu orta çapraz bağ sakatlanmasına işarettir. Dizin dış kısmında esneme yaparken, acılı şekilde kasılmalar oluşmaktaysa bu durumda incikten uyluk kemiğine kadar bağlanan yan çapraz bağların sakatlanmasının habercisidir. Her iki saatte bir 10 dakika süre ile buz torbası konarak tedavi uygulanabilmektedir.

esneme yaparken ya da eğilirken dizin iç kısmında ağrı hissediliyorsa bu orta çapraz bağ sakatlanmasına işarettir. Dizin dış kısmında esneme yaparken, acılı şekilde kasılmalar oluşmaktaysa bu durumda incikten uyluk kemiğine kadar bağlanan yan çapraz bağların sakatlanmasının habercisidir. Her iki saatte bir 10 dakika süre ile buz torbası konarak tedavi uygulanabilmektedir. Arka çapraz bağ sakatlanması; bu sakatlanma da ön çapraz bağ sakatlanmasında olduğu gibi sporcularda daha fazla rastlanmaktadır. Arka çapraz bağ yırtılmalarında şişme veya ağrı yapmamaktadır. Fakat sürekli bir kasılma ve ayakta sabit duramama gibi kendini göstermektedir. Diz sargısı ve fizyoterapi ile 6 haftada iyileşme olmaktadır.