Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeraltına 3 bin 311 kilometre su hattı döşediklerini, 2 bin 656 kilometre asfaltlama yaptıklarını belirtti. Sosyal yardımlar da yaptıklarını aktaran Böcek, "4 bin 14 öğrencimize 8 bin lira burs verdik" ifadesini kullandı.