Kaş'ta Gömbe Yayla Şenliği düzenlendi
Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı etkinlikte, 7 bin kişilik keşkek ikramı yapıldı, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yayla Şenliği yapıldı.
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili Yörük göçüyle başlayan şenlikte, Likya Yörükleri Patara Zeybek ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.
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İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Müziği Orkestrası eşliğinde, Ümran Özdemir, Mevlüt Öz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı.
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Etkinlikte, 7 bin kişilik keşkek ikramı yapıldı, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler sergilendi.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde yeraltına 3 bin 311 kilometre su hattı döşediklerini, 2 bin 656 kilometre asfaltlama yaptıklarını belirtti. Sosyal yardımlar da yaptıklarını aktaran Böcek, "4 bin 14 öğrencimize 8 bin lira burs verdik" ifadesini kullandı.