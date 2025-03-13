Günlük yaşamda stres, düzensiz beslenme ve çevresel faktörler magnezyum eksikliğine yol açabiliyor. Uzmanlar, bu eksikliğin kalp sağlığı ve kemik yapısı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

MAGNEZYUM NEDİR?

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Magnezyum (Mg), insan vücudunun kendisinin üretemediği, besin ya da takviye olarak alınabilen, vücudun işlevleri için kullanılan önemli bir mineraldir. Vücuttaki en önemli faydası, sinir ve kas fonksiyonunu koruması, bağışıklığı desteklemesi, kalp atış hızını dengelemesi, kemik sağlığını koruması ve kan şekeri seviyesini düzenlemesidir.

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MAGNEZYUM VÜCUTTA NERELERDE BULUNUR?

Vücutta bulunan magnezyumun hemen hemen %60’ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken %39’u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Oranı çok düşük olmakla birlikte % 1’lik bir kısımda kanda yer almaktadır. Magnezyum en yaşamsal organlarımız olan beyin ve kalpte diğer organlara oranla bakıldığında daha yoğunlukta bulunur.

Magnezyumun vücutta bulunduğu yerler şu şekildedir:

Kemikler: Vücuttaki magnezyumun yaklaşık %60'ı kemiklerde depolanır ve kemik yapısının sağlamlığına katkıda bulunur.

Kaslar: Kas kasılmalarını ve gevşemeyi düzenlemek için magnezyum gereklidir.

Yumuşak Dokular: Hücrelerdeki magnezyum, enerji üretimi ve protein sentezi gibi temel hücresel işlevlerde kullanılır.

Kan Dolaşımı: Magnezyumun küçük bir kısmı kan dolaşımında bulunur ve nöromüsküler sinyaller ile asit-baz dengesini düzenler.

Beyin ve Sinir Sistemi: Beyinde nörotransmitterlerin salınımını düzenleyerek sinir sistemi sağlığına katkı sağlar.

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GÜNLÜK MAGNEZYUM İHTİYACI NE KADAR?

Günlük magnezyum ihtiyacı, yaş, cinsiyet ve yaşam koşullarına göre değişiklik gösterir. Yetişkin erkekler için önerilen günlük magnezyum alımı 420 mg iken, kadınlar için bu miktar 350 mg'dır. Magnezyum ihtiyacının doğal yollardan karşılanması, vücudun bu minerali daha iyi kullanmasını sağlar.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Magnezyum eksikliğinin en yaygın nedenleri arasında yetersiz beslenme, sık ilaç kullanımı, stres, böbreklerin doğru çalışmaması, karaciğer ve bağırsak hastalıkları sayılabilir. Magnezyum eksikliği, genellikle doğru beslenme ve magnezyum takviyeleri alınarak giderilebilir. Magnezyum eksikliğine yol açabilecek yaygın nedenler:

- Yanlış ve yetersiz beslenme ve stresli bir yaşam sürmek - Mide problemleri - Aşırı alkol tüketimi - Diyabet - Gebelik ve emzirme döneminde (süt üretiminde Mg a ihtiyaç artar). - İdrar söktürücü ve uzun süreli antibiyotik kullanımı - İleri yaş MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLERİ Vücutta magnezyum seviyesi düşük olduğunda kaslarda güç kaybı, kas ağrısı ve krampları, yorgunluk, iştah kaybı, baş ağrısı, kalp ritminde anormallik ve mide bulantısı gibi belirtiler görülür. REKLAM Magnezyum eksikliği söz konusu olduğunda şu belirtiler yaşanır: - Kas gerginliği ve kas krampları - Halsizlik ve enerji eksikliği - Kalp ritminde anormallik - Mide bulantısı ve kusma - Bacaklarda veya ellerde uyuşma ya da karıncalanma - Uyku kalitesinin düşmesi - Migren ve baş ağrısı - Kaygı ve stres gibi sorunlar - İştahsızlık - Odaklanmada güçlük MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? Magnezyum eksikliği iştahsızlık, kusma, saç dökülmesi ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkarak kas krampları yaşanmasına, kalp ritmin bozulmasına, konsantrasyon eksikliği oluşmasına neden olarak zihinsel bulanıklık, fibromiyalji gibi hastalıklara neden olabilir. Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan bazı sağlık sorunları şöyle açıklanır: REKLAM - Osteoporoz yani kemik erimesi (D vitamini metabolizmasında görev alır) - Tip 2 diyabet (İnsülin metabolizmasında rol alır) - Hipoglisemi - Astım atakları - Hipertansiyon - Depresyon - Kalp rahatsızlıkları - Huzursuz bacak sendromu - Solunum rahatsızlıkları - Migren semptomlarında artış MAGNEZYUMUN FAYDALARI NELERDİR? - Magnezyum protein sentezinde rol alır - Sinir ve kas sağlığını destekler - Kemik sağlığını korur - Enerji üretiminde rol alır, yorgunluğu azaltır - Kan şekeri seviyesini dengeler - Kan basıncını dengeler

- Elektrolit dengesini sağlar - Kalp sağlığına iyi gelir - Migren tipi baş ağrısını önler - PMS sendromu semptomlarını bastırır - Stres ve depresyon semptomlarını azaltır - Uykuyu iyileştirir MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR? 1. MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER Magnezyum açısından zengin gıdaları diyetinize dahil etmek, magnezyum eksikliğini gidermeyi sağlar. Bu besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana), kuruyemişler (badem, ceviz), tohumlar (kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği), tam tahıllar, balık ve koyu çikolata bulunur. REKLAM 2. MAGNEZYUM TAKVİYESİ Doktorunuz magnezyum takviyesi öneriyorsa, bu takviyeleri düzenli olarak kullanmak gerekir. Böylece magnezyum eksikliği kullanacağınız takviyelerle giderilebilir. 3. DİYET DEĞİŞİKLİKLERİ Magnezyum eksikliği durumunda atacağınız en doğru adımlardan biri de diyet değişikliğidir. Un ve şeker içeren rafine gıdalardan kaçınıp, beslenmenizi daha çok tam tahıllar, sebzeler, meyveler, balık ve diğer sağlıklı kaynaklarla zenginleştirmek magnezyum alımını artırır. MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE KARŞI HANGİ GIDALAR TÜKETİLMELiDİR? - Kuruyemiş - Balık - Muz - Yeşil yapraklı sebzeler - Tam tahıllı besinler - Avakado - Baklagiller - Süt ve süt ürünleri UYARI: Hamileler, kronik hastalığı olanlar ve alerjisi bulunan kişilerin öncelikle uzman bir hekime danışmaları önerilir. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock C vitamini mucizevi faydaları B12 eksikliği belirtileri ve tedavi yöntemleri