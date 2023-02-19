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Kartal, Pendik ve Tuzla deprem riski ve dayanıklılık haritası! Kartal, Pendik ve Tuzla mahalleleri deprem riski

Kartal, Pendik ve Tuzla deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası, olası Marmara depremiyle ilgili uzmanların sık sık uyardığı İstanbul ve ilçelerinin deprem riski araştırılıyor. İlçe ilçe ve mahalle mahalle deprem riski haritası İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ilçeler arasında Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri deprem riski ve dayanıklılık haritası da yer alıyor. İşte güncel Kartal, Pendik ve Tuzla deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Giriş: 19.02.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası depreme karşı duyarlılık son günlerde kamuoyunda zirveye çıktı. Özellikle olması Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. İBB tarafından İstanbul'un ilçe ve mahallere göre deprem riski haritası çıkarıldı. Kartal, Pendik ve Tuzla ilçe ve mahalleri deprem riski de İBB deprem riski haritası üzerinden incelenebiliyor. Peki,  Kartal, Pendik ve Tuzla deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? Kartal, Pendik ve Tuzla mahalleleri depre riski haritası...

     

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    KARTAL PENDİK VE TUZLA NÜFUSU

    İşte TÜİK 2019 verilerine Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerine ait  nüfus bilgileri şu şekilde:

    Sultanbeyli 358.201 kişi

    Sancaktepe 489.848 kişi

    Çekmeköy 296.066 kişi

     

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır.

     

     

  • "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    KARTAL PENDİK VE TUZLA DEPREM RİSKİ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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