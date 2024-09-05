Kartal'da 12 gün sürecek çalışma!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kartal ilçesi D-100 kara yolundaki yaya üst geçidinde yenileme çalışmalarına ilişkin yaptığı duyuruda, alternatif güzergah uyasında bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.