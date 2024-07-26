Karsu Dönmez: Kına gecesi piknik gibi oldu
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Karsu Dönmez, geçtiğimiz günlerde Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile yaptığı kına gecesi hakkında konuştu; "Piknik yaptık gibi oldu"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Karsu Dönmez, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Evet, çok heyecanlıyım yeni aranjmanlar yapıldı. Bu akşam sevenlerimi mutlu edeceğim" dedi.
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Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi ve ailesiyle kına gecesi yapmıştı.
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"PİKNİK YAPTIK GİBİ OLDU"
Kına gecesine dair değerlendirmede bulunan Karsu Dönmez; "Nişan, şahane geçti. Ben hiç istemiyordum annem ben çocukken hep söylerdi 'Kızım düğünü nasıl istersen yap ama kınayı mutlaka yapacağız. Kınasız düğün olmaz' derdi. Yaptık çok da güzel oldu ben beğendim. Piknik yaptık gibi oldu. Annem ve teyzelerim sarmaları yaptı börekler de çöreklerde çok güzel oldu
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