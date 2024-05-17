Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kars'ta şüphe üzerinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 00:16 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu girişinin ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durduğu araçta yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ. (28), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kars
        #kars haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        Evlendiler
        Evlendiler
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa