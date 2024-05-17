Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kars'ta şüphe üzerinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu girişinin ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durduğu araçta yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ. (28), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.