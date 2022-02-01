Karlı arazide görüntülendi

Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği Kars'ta yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

AA'nın haberine göre kırsalda yiyecek bulamayan yırtıcılar da zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Kekeç köyü çevresine gelen bir kurt, arazide bir süre yiyecek aradı.

Bulduğu avı ağzına alarak güvenli bölgeye çıkan kurt, kar üzerinde karnını doyurdu.