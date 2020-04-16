Kars'ta depoda alkol kullanan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 22 bin 50 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin deposunda alkol kullanıldığı ihbarını aldı.

Depoda denetim yapan ekipler, 7 kişinin alkol kullandığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.