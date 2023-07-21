Karnıyarık tarifi: Lezzetli ve nefis karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Pilavın yanına en çok yakışan yemekler arasında yer alan karnıyarık yemeği akşam yemeklerinin en sevilen lezzetleri arasındadır. Patlıcan ile kıymanın o muhteşem birleşimi ile yapılan karnıyarık yemeği çocuklarının annelerinden en çok istediği yemeklerdendir. Siz de akşam yemeğiniz için lezzetli bir karnıyarık tarifi arıyorsanız sizin için hazırladığımız tarife mutlaka göz atmalısınız.
Karnıyarık yemeğinin yanına en çok pilav ve cacık yakıştırılır. Bu üç yiyecek yan yana geldiğinde insana verdiği lezzet hazzını başka hiçbir şeye değişmeyen kişiler bulunur. Karnıyarık yemeği yapımı kızartma ve fırın aşamasından oluşur. Öncelikle patlıcanların yağda kızartılması gerekir ki fırına girecek olan patlıcanlar güzelce pişsin. Eğer kızartma işleminin çok yağlı olduğunu düşünüyor iseniz patlıcanlarınızı fırında pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişen patlıcanlar daha az yağ çektiği için karnıyarık yemeği de daha hafif olur.
Akşam yemeğine misafir davet ettiniz ve ne yemek yapacağınızı henüz bulamadıysanız yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca bulunan patlıcanlar sizin kurtarıcınız olacaktır. Eğer kış mevsiminde misafir ağırladığınızda da karnıyarık yapmak isterseniz kızartıp buzluğa atacağınız patlıcanları kullanabilirsiniz.
Karnıyarık yapılışı için kişi sayısına göre patlıcan aldığınız takdirde herkese bir adet karnıyarık servisi yapmanız doğru olacaktır. Karnıyarık servisi sırasında dilerseniz pirinç pilavı, sade bulgur pilavı, domatesli bulgur pilavı yaparak servisinize ekleyebilirsiniz. Karnıyarık yemeği ve pilavı aynı tabakta sunabileceğiniz gibi ayrı ayrı tabaklarda da servis etmenizde sakınca yoktur.
Karnıyarık Malzemeleri
Kızartmak için: 1 su bardağı Ayçiçek yağı
Karnıyarık Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!