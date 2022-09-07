Karnındaki bebekle öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi!

Isparta'da 1 Mart'ta, Yazısöğüt köyü yakınlarında, eşinden boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa (24) ile yaklaşık 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen (18) arasında otomobilde tartışma çıktı.
YÜZÜNDEN VE GÖĞSÜNDEN VURDU
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu.
ACİLE BIRAKIP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servis girişine bırakıp uzaklaştı.
KARNINDAKİ BEBEĞİ KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Şehmuz Gezen hakkında `Gebe olduğu bilinen kadını öldürme´ suçundan hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şehmuz Gezen'in ifadelerine yer verildi.
İKİLİ ARASINDA KONUŞMA
Gezen, olay günü araçla gezmeye çıktıklarını, Ayazmana mesirelik alanında 3 alkollü içki içtikten sonra cezaevi yanındaki benzinlikten aracına yakıt alıp tekrar Ayazmana tarafına geldiklerini anlattı. Bir süre sonra Yazısöğüt köyü mevkiine giderek arabayı park ettiğini ve 2 alkollü içecek daha içtiğini belirten Gezen, Karabuğa ile konuşmaya başladığını söyledi.
"BİR ERKEĞE DİKKATLİ BAKTI" TARTIŞMASI
Karabuğa'nın benzinlikte bir erkeğe dikkatli bakması sonucunda kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ifade eden Gezen, sinirlenerek araçtan çıktığını, yanına aldığı pompalı tüfekle şoför kapısından içeriye 2 el ateş ettiğini söyledi. Raziye Karabuğa'yı vurduktan sonra hastaneye götürdüğünü aktaran Gezen, görevlilerin hamile kadını sedyeyle taşırken kendisinin hastaneden ayrıldığını kaydetti.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İddianamedeki ifadesinde Şehmuz Gezen, tüfeği çöp kutusuna attıktan sonra polise yakalandığını belirterek pişman olduğunu ve olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini söyledi. Davanın ilk duruşması 9 Eylül'de görülecek.
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