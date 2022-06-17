Karneler, Okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.