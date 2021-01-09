Pandemi nedeniyle 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi uzaktan eğitimle gerçekleştirildi. Birinci dönemin bitmesine günler kala öğrenciler ve veliler karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor. Peki, karneler nasıl verilecek, dijital mi olacak? Sınavlar nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

KARNE VERİLECEK Mİ?

Corona virüsü sebebiyle tüm kademeler için okullar kapatılmış durumda. Öğrenciler eğitimlerini uzaktan yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne dağıtımı sırasında sosyal mesafe kuralının zedeleneceği için bu dönem basılı karne vermeyi düşünmediklerini söyledi. Öğrenciler karnelerini sanal ortamda ulaşabilecek.

ÖĞRENCİLERE KARNELER NASIL VERİLECEK?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ve karne dağıtımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Sömestr tatili olarak bilinen yarıyıl tatiline kısa bir zaman kala yüz yüze hareketliliği artırmak gibi bir şeyi amaçlamadıklarının altını çizen Ziya Selçuk “ O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz.” dedi. Olağanüstü dönemlerden geçilen pandemi şartlarında ihtiyaç duyulan hususların mevzuatın içerisinde olmadığına dikkat çeken Selçuk alanı rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Selçuk "Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" diye konuştu.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” demişti.

YÜZ YÜZE SINAV OLACAK MI?

MEB Bakanı Ziya Selçuk’a sene sonu yapılacak sınavların sorulması üzerine İl, ilçe köy verilerini incelediklerini belirterek temaslı olan öğrenci sayısı günlük olarak takip ettiklerini belirtti. Açıklamasının devamında Selçuk “ Hangi sınıf seviyesinde temaslı ya da pozitif birey sayısı fazladır, bunlar da günlük olarak görünüyor bizde. Bütün bunlarla alakalı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirli bir eşik belirleyip, bu eşikten sonrasında' yüz yüze de yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Sürecin dinamik olarak yaşandığını belirten Selçuk eleştiri aldıklarını, sürecin tam olarak nasıl netleşeceğini dünyadaki etkisinin ne olacağını tam olarak bilmediklerinden kaynaklandığını belirtti.

15 ŞUBAT’TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Vaka sayılarında olumlu anlamda gelişme olduğu takdirde hazırlık ve planları olduklarını hatırlatan Ziya Selçuk “ dünyadaki etkisinin ne olacağını tam olarak bilemiyorum ki. Eğer olumlu gelişme, değişme söz konusu olursa şunu şunu yaparız diye biliyoruz. Olumsuz olursa da şöyle bir hazırlığımız da var. 15 Şubat'ta hangi yaş gruplarında yüz yüze eğitime tam olarak geçebiliriz, bu konuda bir hazırlık yaptık. Bu hazırlıkla ilgili açıklamayı yapabilmem için yan taraftaki dosyada salgının seyrini ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerini görüyor olmam lazım. Bu veriyi gördükten sonra bunu devreye sokuyoruz." şeklinde konuştu. İşte MEB Bakanlığı tarafından en son yayımlanan takvim;