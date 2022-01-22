Trabzon'un Arsin ilçesinde belediyede operatör olarak çalışan İbrahim Sağlam, Karaca Mahallesi'ndeki at çiftliğinin kar nedeniyle kapanan yolunu açmak için görevlendirildi.
Sağlam, kar temizlemesi yaptığı güzergahta karşılaştığı ata yönelik sözlerini cep telefonuyla kaydetti.
İş makinesini çalışır vaziyette durduran Sağlam'ın, "At yoldan çıkmıyor ki geçeyim, gitsene. Geri mi dönsek, ne yapsak?" şeklindeki esprili sözleri ve şiveli konuşması izleyenleri gülümsetti.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy da sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşarak, "Ekiplerimizin karla mücadelesi devam ederken" ifadesini kullandı.
Gürsoy, ilçede yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin ilçede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Gürsoy, "Belediyemizde görevli kardeşimiz, Arsin At Çiftliğinin kapanan yolunu açmaya çalışıyor, o sırada çiftliğe ait olan bir at ile karşılaşıyor. Aralarında geçen diyalog bizleri gülümsetti. Sosyal medya hesabımda paylaşmak istedim" dedi.
Gürsoy, kış aylarında yiyecek bulmak için mücadele eden hayvanları unutmamak gerektiğini vurgulayarak, "Atın, yol kenarında bulduğu yiyeceği yemesi için bir süre çalışmasına ara veren operatörümüzü de duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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