Karısını sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdü, döverek öldürdü

AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dipevler köyünde yaşayan T.Ö, (35) kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden taciz ettiğini öne sürdüğü R.O'yu (43), eşi S.Ö'ye (35) anlattı.

EŞİYLE PLAN YAPTI SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Eşi S.Ö ile plan yapan T.Ö, R.O'yu evine davet etti. Arkadaşı V.K'nin aracıyla köye gelen R.O. eve girdi. Evin avlusunda çıkan tartışmada S.Ö, R.O'yı sopayla darbederek öldürdü. Çift, daha sonra R.O'nun cesedini köy girişindeki yol kenarına bıraktı.

Sabah saatlerinde yol kenarında R.O'nun cesedini bulan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. AA'nın haberine göre; ekipler, bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu T.Ö ve S.Ö. ile V.K'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.