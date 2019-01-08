08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından hafta sonu çok sayıda doğaseveri ağırladı.
AA'nın haberine göre hafta sonu tatilini fırsat bilen yöre insanı ile tatilini doğayla baş başa geçirmek için bölgeyi tercih eden turistler, kar yağışıyla beyaza bürünen 1350 rakımlı yaylaya adeta akın etti.
Kimi vatandaşlar kartopu oynayıp kimileri kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlenirken, bazıları ise bölgede kurulan salıncaklar eşliğinde görsel şölenin tadını çıkardı.
İl merkezinde yaşayan ve hafta sonunu Ayder'de değerlendiren Ebru Bostan, yaptığı açıklamada, doğanın tadını doyasıyla çıkardıklarını belirterek, "Burada zipline, kayak, salıncak keyfi bile yaptık. Hafta içinin stresini hafta sonu tatiliyle burada atıyoruz. Herkesi de bekliyoruz." dedi.
Yasin Telatar ise hafta sonunu arkadaşlarıyla Ayder'de geçirmek istediklerini ifade ederek,"Tulum eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendik. Gençler eğer eğlenmek istiyorsa buraya gelsin." diye konuştu.
Emre Sivri, Ayder'in güzelliklerine işaret ederek, şunları söyledi:
"Ayder çok güzel ama kar yağınca başka güzel oluyor. Doğu Karadeniz'in en güzel yaylasını tatilcilerinin günübirlik değil de konaklamalı tercih etmeleri gerekir. Kesinlikle tavsiye ederim. Bizler de sahil kesiminden gelmemize rağmen hafta sonu tatilimizi burada geçireceğiz."
Ailesiyle tatil için Kütahya'dan gelen Onur Ceylan da havanın çok güzel olduğunu kaydederek, "Kardan adam yaparak kızak eşliğinde kayarak hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler güzel zaman geçirmiş oluyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.
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