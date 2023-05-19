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Kargolar bugün açık mı dağıtım yapıyor mu? 19 Mayıs'ta bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar?

19 Mayıs'ta kargolar açık mı kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi geldi. Milli bir bayram olan 19 Mayıs, aynı zamanda resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda, 19 Mayıs'ta kargoların çalışma saatleri de en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, 19 Mayıs'ta PTT ve diğer kargolar açık mı kapalı mı oluyor? Kargolar 19 Mayıs'ta çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar

Giriş: 19.05.2023 - 08:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 19 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde bugün kutlanıyor. Her milli bayramda olduğu gibi, bu bayramda da birçok konu araştırılıyor. Bunların başında kargo şirketleri geliyor. Bilindiği gibi, kargoların çalışma saatleri resmi tatillerde farklılık gösteriyor. Peki, 19 Mayıs'ta bugün PTT ve kargolar açık mı kapalı mı? Kargolar bugün çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, 19 Mayıs'ta PTT ve kargoların çalışma saati ile ilgili detaylar

  • PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

    PTT, resmi tatillerde kapalı olur ve çalışmaz. Dolayısıyla, PTT kargo da 19 Mayıs'ta faaliyet göstermemektedir.

  • KARGOLAR 19 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

    Kargoların 19 Mayıs'ta çalışma durumu her firmaya göre farklılık göstermektedir. Kargo firmalarının büyük çoğunluğu 19 Mayıs günü teslimat yaparken bazı kargo firmaları ise çalışmamaktadır. Bu yüzden, detaylı bilgi için kargo firmanızı aramanızda fayda var.

  • Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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