19 Mayıs'ta kargolar açık mı kapalı mı?

19 Mayıs'ta bugün kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde bugün kutlanıyor. Her milli bayramda olduğu gibi, bu bayramda da birçok konu araştırılıyor. Bunların başında kargo şirketleri geliyor. Bilindiği gibi, kargoların çalışma saatleri resmi tatillerde farklılık gösteriyor. Peki, 19 Mayıs'ta bugün PTT ve kargolar açık mı kapalı mı? Kargolar bugün çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, 19 Mayıs'ta PTT ve kargoların çalışma saati ile ilgili detaylar