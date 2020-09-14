Van'ın İpekyolu ilçesinde kargo şirketine düzenlenen operasyonda 10 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kargo şirketine baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yapıldı. Aramada gıda kolisi tabanında zulalanan 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.