Karganın 'euro' hırsızlığı gülümsetti!

Antalya'nın turizm merkezi Belek'te, turistlerin bulunduğu masaya gelen karga, bir kadının çantasındaki 100 euroyu gagasıyla aldı.

İHA'nın haberine göre daha sonra kaçmak üzereyken, para sahibi son anda karganın ağzından 100 euroyu almayı başardı.

O anları cep telefonu ile kaydeden otel müşterileri, ilk anda karganın yaptığı davranış karşısında şaşkınlık yaşasalar da olayı gülümseyerek karşıladılar.