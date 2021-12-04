Kardeşlerim dizisi oyuncuları gündemde. Bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Fragmanıyla büyük merak uyandıran Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosuyla da ilgiyi üzerine çekiyor. Peki, Kardeşlerim dizi oyuncuları kimler? Kardeşlerim konusu ne? İşte oyuncu kadrosu...

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.